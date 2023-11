Co dalej z budową CPK? Prace mogą ruszyć w przyszłym roku. Ale czy projekt przetrwa?

- Co w przyszłości? To pytanie do nowego rządu, nowego pełnomocnika. Mam głęboką nadzieję, także jako polityk, że ten projekt będzie kontynuowany. Zasadniczo, na ten moment, trzymamy się harmonogramu – powiedział Marcin Horała.

Po spodziewanej zmianie rządu, pod znakiem zapytania stoi budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szefowie projektowanego super-lotniska rozważają różne warianty. Finalnie decyzja będzie należała do nowego rządu i nowego ministra. Pełnomocnik ds. CPK spotkał się z dziennikarzami, by odpowiedzieć na pytanie „co dalej?”.

Kiedy wbicie pierwszej łopaty?

Horała obiecał, że budowa rozpocznie się w 2023 roku. Jednak w tej chwili spółka nie ma jeszcze wszystkich pozwoleń, by rozpocząć kluczowe prace przy budowie lotniska. Nie ma jeszcze decyzji lokalizacyjnej. Brakuje pozwolenia na budowę. Jak słyszymy, odpowiednie pozwolenia powinny zostać wydane na początku 2024 roku. Wtedy można by rozpocząć prace.

Gdyby budowa rozpoczęła się zgodnie z zapowiedziami, prawdopodobnie CPK zostałoby otwarte na przełomie 2028/29 roku. Horała wspomniał, że „gdyby zdarzył się rok opóźnienia, to wciąż byłoby bardzo dobrze”.

Jak dodał, z powodów społecznych wstrzymane zostały wywłaszczenia mieszkańców w Baranowie i okolicach. Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że chcą wydłużyć terminy przekazywania gruntów w trybie dobrowolnym. Oznacza to również, że teren pod budowę lotniska w tym momencie jest zabudowany. By rozpocząć budowę, konieczne są wywłaszczenia, a następnie zburzenie nieruchomości i przygotowanie terenu.

Czy możliwe jest zmniejszenie projektu?

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że CPK może „przetrwać”, lecz w zmienionej formie. Zapytałem o to ministra Horałę.

- W naszych rozmowach z partnerami pojawiła się koncepcja, jeżeli inwestycja będzie kontynuowana, żeby przygotować etap 0.8. Zbudowano by „podfunkcjonalną całość”, na około 30 milionów pasażerów, która mogła by już na siebie zarabiać – usłyszałem.

Czy możliwe jest zatrzymanie budowy CPK?

Przyszłość CPK stoi w tej chwili pod znakiem zapytania. Jedną z opcji jest zupełne zatrzymanie inwestycji. Jest to możliwe, choć jak słyszymy, nie będzie to łatwe zadanie.

- CPK jest budowane na podstawie ustawy. Żeby zatrzymać budowę, trzeba by zmienić ustawę. Prezydent Duda przyznał, że będzie zapobiegał próbom niszczenia tego typu projektów, co oznacza możliwe weto. Twarda rezygnacja z CPK oznaczałaby zatem konieczności posiadania w sejmie większości zdolnej do odrzucenia weta prezydenta – powiedział Marcin Horała.

Jak przyznał, zatrzymanie inwestycji wiązałoby się ze stratą finansową w wysokości 3-4 miliarda złotych. Należałoby zerwać następujące kontrakty m. in.:

umowa z projektantem lotniska i dworca (Foster & Partners) – 696 mln zł

umowa z projektantem pasów startowych (Dar) – 327 mln zł

umowa na projektowanie 450 km linii kolejowych.

Poza tym należałoby wstrzymać dofinansowanie z KPO (ok. 100 mln euro) oraz inne mniejsze dotacje na rzecz CPK. Wszystko to jest jednak możliwe. - Nawet wybudowane CPK, po zamknięciu procesu inwestycyjnego, można przecież zamknąć. Tylko to niesie za sobą koszty nie tylko społeczne, ale także polityczne – spointował Horała.