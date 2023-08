Rozbetonowanie Warszawy. Ratusz chwali się efektami prac. Trzaskowski: Chcemy jeszcze więcej zieleni

Władze Warszawy przekazały w jednym z najnowszych komunikatów, że w ubiegłym roku w stolicy udało się usunąć 39 tysięcy metrów kwadratowych betonu, a następnie zastąpić go zielenią.

Mniej betonu, więcej zieleni - takiej stolicy chcą mieszkańcy. To samo hasło przyświeca nam też w planowaniu miejskiej przestrzeni. Tylko w 2022 r. usunęliśmy niemal 39 tys. mkw. betonu. To powierzchnia większa niż 5 boisk piłkarskich! I z pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.