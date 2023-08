Kolejne podejście do przetargu na Park Żerański. Oferty ponownie powyżej budżetu. Czy znowu się nie uda? Kamil Jabłczyński

Wracamy do tematu przetargu na Park Żerański. Ta długo wyczekiwana inwestycja wciąż oczekuje na realizacje i rozstrzygnięcie postępowania. Pytanie tylko czy przy takim budżecie jest to w ogóle możliwe? W nowym przetargu pojawiły się trzy oferty i wszystkie wykraczają poza środki przeznaczone przez miasto. Chociaż trzeba przyznać, że są niższe niż poprzednio. Do trzech razy sztuka? A może miasto dokapitalizuje Zarząd Zieleni - tak by mógł wreszcie podpisać umowę z wykonawcą.