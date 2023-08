Rozbiórka spalonej restauracji na Podskarbińskiej. Co będzie w tym miejscu?

Restauracja "Karczma Rzym" i przyklejony do niej Hotel Twardowski stały opuszczone od lat. W kwietniu tego roku pustostan zaczął płonąć. Z żywiołem walczyło aż 38 zastępów straży pożarnej. Budynek częściowo zawalił się. Jego lekka konstrukcja była w opłakanym stanie. Mieszkańcy zastanawiali się co stanie się z ruiną, której pozostałości wciąż śmierdziały spalenizną.

Okazało się, że na przełomie lipca i sierpnia dzielnica zarządziła całkowitą rozbiórkę obiektu. W kilka dni zniknęły pozostałości dawnej konstrukcji. Pozostało pytanie, co będzie w tym miejscu? Czy po "Karczmie Rzym" pozostanie nowe miejsce? Okoliczni mieszkańcy najbardziej obawiali się, że w tym miejscu stanie blok mieszkalny. To oznaczałoby przekreślenie szans na stworzenie parku w miejscu dawnego toru kolarskiego "Orzeł". Zapytaliśmy o to przedstawicieli dzielnicy Praga-Południe.