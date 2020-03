Rusza Budżet Obywatelski Mazowsza. Na realizację projektów zarezerwowano 25 mln zł

pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza właśnie wystartował. Badania profilaktyczne, place zabaw, ścieżki rowerowe, remont chodników czy zakup nowych karetek - to właśnie mieszkańcy województwa zdecydują, na co wydać aż 25 mln zł. Projekty można składać do 31 marca, później nastąpi głosowanie, którego wyniki poznamy pod koniec sierpnia. Szczegóły w artykule poniżej.