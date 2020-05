Rusza długo wyczekiwana przebudowa al. Jana Pawła II. Będą utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

Od poniedziałkowego wieczora, 18 maja, wyłączone z ruchu zostaną skrajne prawe pasy jezdni, prowadzącej w kierunku Żoliborza na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda ONZ. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Połączenie z al. Jana Pawła II stracą ulice Złota, Sienna i Śliska, które będą kończyły się ślepo i na ich końcu trzeba będzie zawrócić, dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju. Roboty obejmą także południowo-zachodni narożnik ronda ONZ. Na wylocie z ronda w kierunku Dworca Centralnego będą dwa pasy ruchu.

Utrzymany będzie wjazd na parking przy Dworcu Centralnym oraz na pętlę autobusową, czynny będzie także przystanek dla autobusów linii 174 oraz nocnych N45 i N95.

Plac budowy obejmie także część chodnika po wschodniej stronie alei. Wzdłuż centrum handlowego utrzymane będzie przejście dla pieszych. Czynne będą wyjścia z przejścia podziemnego pod rondem Czterdziestolatka w północno-wschodnim narożniku, czyli przy Dworcu Centralnym. Zwężone będą także przejścia dla pieszych po południowej i wschodniej stronie ronda ONZ, nieczynne będą przejazdy rowerowe. Dodatkowo, w związku z budową wieżowca, zamknięta będzie droga dla rowerów po północnej stronie ul. Świętokrzyskiej, pomiędzy rondem ONZ a ul. E. Plater.

Co się zmieni?

Przebudowa ronda Czterdziestolatka i al. Jana Pawła II to jedna z najdłużej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Obecnie brak tu udogodnień dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi, ale również zwykłych pieszych i rowerzystów.

To wszystko niebawem się zmieni. Inwestycja zakłada remont i przebudowę istniejących jezdni, by zachować jednolity przekrój całego ciągu komunikacyjnego. Dziś w pobliżu Dworca Centralnego jezdnia rozszerza się do pięciu pasów ruchu, podczas gdy na dalszym odcinku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy.

Dzięki ujednoliceniu szerokości jezdni, po obu stronach ulicy powstaną drogi dla rowerów i szersze chodniki, zostaną wybudowane zatoki postojowe oraz posadzone szpalery drzew, krzewów, żywopłotów i bylin. Co ważne, zachowana zostanie dotychczasowa przepustowość ulicy.