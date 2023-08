Ruszył Festiwal Miejski w Warszawie. Mnóstwo darmowych atrakcji w samym centrum stolicy. Do końca wakacji

Festiwal Miejski Wars Sawa Junior

W sobotę wystartował Festiwal Miejski Wars Sawa Junior w samym centrum miasta. Do 27 sierpnia będzie to centrum najciekawszych wydarzeń, które porwą mieszkańców w świat kultury, sztuki i radości. - To wyjątkowa okazja, abyście mogli czerpać radość z kreatywności, doświadczyć różnorodności i poczuć moc muzyki żyjącej w sercu miasta - informują organizatorzy.

Przez niemal miesiąc na scenie usłyszycie koncerty muzyki kubańskiej i afrykańskiej. Przygotowano także warsztaty, astystyczne. Oprócz tego będzie można odkryć tajniki kulinarnych mistrzów na warsztatach kulinarnych. Na festiwalowej scenie pojawią się artystyczni uliczni mistrzowie z całego świata, którzy zaprezentują swoje talenty i umiejętności.

Tak było na otwarciu festiwalu w centrum Warszawy