Sanah dała popisowy koncert w Warszawie. Tak bawili się fani piosenkarki na PGE Narodowym. To była "Uczta nad ucztami"!

Sanah dała popisowy koncert w Warszawie

"Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak…zapraszam Was na STADIONY!!! Gdyby nie to nieustanne wsparcie, które codziennie dostaję od Was, dziś nie byłabym taka odważna Dziękuję Wam moi kochani najukochańsi!”

Sanah to polska piosenkarka, skrzypaczka, autorka tekstów i kompozytorka . Wykonuje muzykę z pogranicza indie popu i poezji śpiewanej. Zuzanna Irena Grabowska urodziła się 2 września 1997 w Warszawie. Pseudonim „Sanah” to skrócona angielska wersja jej imienia – Susannah. Piosenkarka ma w swoim dorobku cztery albumy, ostatni, zatytułowany „Sanah śpiewa poezyje” ukazał się w listopadzie ubiegłego roku. Krążek pokrył się platyną, co oznacza, że znalazł co najmniej 30 tys. nabywców.

Co robić w weekend w Warszawie?

Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 22 do 24 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij tutaj.