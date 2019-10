Segregacja śmieci, Warszawa. W szkołach mogą pojawić się kosze i pojemniki do zbiórki odpadów

Wraca temat obowiązkowej segregacji śmieci przez uczniów warszawskich placówek. - W grudniu ubiegłego roku grupa uczennic i uczniów z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza ,,Witkacego" zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie w warszawskich szkołach systemu segregacji śmieci. Ta inicjatywa jest godna wsparcia, nie tylko z oczywistego powodu jakim jest troska o środowisko, ale również dlatego, że jest znakomitym przykładem zaangażowania młodych ludzi w sprawy dotyczące naszego miasta - pisze radna Dorota Łoboda w interpelacji do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Radna przypomina także, że w tej sprawie interpelację złożyły wcześniej Ewa Malinowska Grupińska i Magdalena Roguska.

Szkolne pojemniki do segregacji śmieci

Radna proponuje, aby w każdej szkole w Warszawie stanęły specjalne pojemniki do zbiórki posegregowanych śmieci. - Do tej pory pojawiły się wyłącznie zapowiedzi programów edukacyjnych, które są oczywiście cenną inicjatywą, ale nie rozwiązują programu segregacji śmieci w chwili obecnej. W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o wyposażenie szkół w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. - mówi radna.