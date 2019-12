Seniorzy w Warszawie będą mieli swoje "Koperty życia"? Radna walczy, aby dostał je każdy mieszkaniec

,,Koperty życia" w lodówce

,,Koperta życia” to rozwiązanie mogące uratować życie szczególnie osobom starszym i mieszkającym samotnie w Warszawie. Na czym polega akcja? - Seniorzy otrzymują specjalne koperty, w których zapisane zostają ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, wpisują tam kontakt do najbliższych. Całość w specjalnie oznaczonym opakowaniu przechowywana jest w lodówce, czyli miejscu, które znajduje się w każdym domu i jest łatwo dostępne - tłumaczy Dorota Łoboda, radna z Platformy Obywatelskiej, która złożyła już Interpelacje do ratusza w tej sprawie.