Setki przejechanych kilometrów oraz tysiące przewiezionych pasażerów. Warszawskie Linie Turystyczne podsumowały tegoroczny sezon

W tym roku po raz pierwszy, w ramach Warszawskich Linii Turystycznych, pojawiła się kolej. Pociągi Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej od maja do września w każdą sobotę wyruszały z Piaseczna. Przejeżdżały przez Zalesie Dolne, Głosków i Runów i docierały do Złotokłosu. W drodze powrotnej wąskotorówka zatrzymywała się w Runowie, gdzie jest miejsce na piknik. Do Piaseczna natomiast można było dojechać, szlakiem nieistniejącej już trasy trolejbusów, Ikarusem linii autobusowej 51. Kolejką podróżowało ponad 2 600 osób .

Wodne atrakcje

Do doskonale już znanych turystycznych atrakcji wodnych nie trzeba było nikogo przekonywać. Bezpłatne promy, od początku maja do połowy września, łączyły brzegi Wisły w czterech miejscach: Cypel Czerniakowski - Saska Kępa, most Józefa Poniatowskiego - Stadion PGE Narodowy, Podzamcze-Fontanny - ZOO i Nowodwory - Łomianki. Niestety, upalna aura i spowodowany nią niski stan wody w Wiśle nie pozwoliła pobić rekordu frekwencji, ale promami przez Wisłę przeprawiło się dokładnie 115 270 osób. W ramach wodnych atrakcji od maja do września odbywał się także całodzienny rejs do Serocka. Skusiło się na niego blisko 6000 osób. Z powodu niskiego poziomu wody w rzece przez znaczną część sezonu statek pływał trasą skróconą, z Żerania a nie z Podzamcza.

Turystyczne linie tramwajowe i autobusowe

W zabytkowych tramwajach linii T miejsca były zajęte w ok. 75 proc. Tramwaje tradycyjnie już wyruszały z pl. G. Narutowicza, mostem Józefa Poniatowskiego dojeżdżały na Pragę i wracały na Ochotę mostem Śląsko-Dąbrowskim. Podobnym zainteresowaniem cieszyła się zabytkowa linia autobusowa 100, której autobusy w ubiegłym roku wróciły na stołeczne ulice po kilkuletniej przerwie. W tym roku można było wybrać się na przejażdżkę jelczem „ogórkiem” lub berlietem. „Setka” rozpoczynała kursy na pl. Zamkowym i po krótkiej „wizycie” na Pradze i Mokotowie autobusy wracały pod kolumnę Zygmunta. W tegorocznych nowościach – turystycznej linii tramwajowej 36 i autobusowej 400 odnotowaliśmy 50 proc. frekwencję. Trasa linii 36 łączyła plac G. Narutowicza z Żoliborzem. Zza szyb ikarusa linii 400 można było zobaczyć dużą część Warszawy, a także dojechać do Parku Kultury w Powsinie.