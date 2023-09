Maraton Warszawski. Utrudnienia w kilku dzielnicach stolicy

Aleje Jerozolimskie (jezdnia płd.) – most Józefa Poniatowskiego (jezdnia płd.) – Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wsch.) – Wybrzeże Helskie (jezdnia wsch.) – Zatylna (jezdnia płd.) – Jagiellońska (jezdnia zach.) – rondo S. Starzyńskiego – S. Starzyńskiego (jezdnia płn.) – most Gdański (jezdnia płn.) – Z. Słomińskiego (jezdnia płn.) – Pamiętajcie o Ogrodach – Kłopot – Burakowska – Powązkowska (jezdnia płn.) – Tatarska – J. Ostroroga – Wawrzyszewska – Obozowa (jezdnia płn.) – Dywizjonu 303 (jezdnia płn.) – Radiowa – Estrady – Wólczyńska – T. Nocznickiego – al. gen M. Wittek (jezdnia południowa) – Marymoncka (jezdnia wsch.) – Podleśna – Lektykarska – Rudzka – A. Mickiewicza (jezdnia wsch.) – gen. W. Andersa (jezdnia wsch.) – Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Jasna – Złota – tunel pod Marszałkowską – Marszałkowska (jezdnia zach.) – Świętokrzyska (jezdnia płd.) – E. Plater.

Pierwsze utrudnienia już w piątek

Ulice są zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy. Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zostały wprowadzone już w piątek, 22 września. Od ok. godziny 18.00 ruch na ulicy Emilii Plater został ograniczony. Nieco inną trasą w okolicy Dworca Centralnego pojechały autobusy linii dziennych i nocnych (do ok. godz. 1.00 w poniedziałek 25 września).