Setki wypadków na hulajnogach w Warszawie. Złamania żuchwy, kręgosłupa i wybite zęby. "W końcu dojdzie do tragedii"

Nie wszystko można naprawić. Można założyć, że będą zdarzać się takie urazy, które będą wymagały pełnej rekonstrukcji stawów skroniowo-żuchwowych z wykorzystaniem protez chirurgicznych. Siedem godzin naszego wysiłku podczas operacji było właśnie po to, by ten młody człowiek miał szanse do pełnego powrotu do zdrowia. Gwarancji jednak nie ma, późne powikłania pooperacyjne mogą zniweczyć nasz trud. Można również przewidywać, że w końcu dojdzie do tragedii również w Warszawie.