Skarby efektownego Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie w nowej formule

Giovanni Spazzio projektuje

"Oto Światłość Wielka"

Spacerując po ogrodach

Akcja „Puste ramy”

W 2022 r. muzeum przystąpiło do akcji „Puste ramy”, która przypomina o dobrach kultury utraconych przez państwo polskie w czasie ostatniej wojny. Popularyzacja tematyki strat wojennych w dziedzinie kultury i prezentacja ich wizerunków może się przyczynić do ich rozpoznania i odnalezienia – sprawić, by przynajmniej niektóre ramy i gabloty ponownie wypełniły się przynależnymi do nich dziełami sztuki.