Śmieci "wylewające" się z koszy, brak pojemników do segregacji i milionowe kary. Śmieciowy kryzys w Warszawie nabiera tempa

Drastyczne podwyżki za wywóz śmieci

Pod koniec 2019 roku pisaliśmy o kilkuset procentowym wzroście cen za wywóz śmieci. Od marca br. Warszawa zmienia cennik za odbiór odpadów. Średnia opłata na warszawiaka wzrośnie z 9,5 zł do 38 zł i nie będzie związana z metrażem gospodarstwa - zdecydowali radni. Mieszkańcy stolicy będą płacić ryczałt, który wyniesie 65 zł miesięcznie od mieszkania i 94 zł od domu jednorodzinnego. Ta wiadomość oburzyła warszawiaków, którzy twierdzą, że nowe zasady są niesprawiedliwe i sporo osób na tym ucierpi. - Ja wiem że odpady to wielki problem. Ale gdzie w tym wszystkim jest sprawiedliwość. 3-10 osobowa rodzina mieszkająca w mieszkaniu ma płacić tyle samo, co emerytka mieszkająca w kawalerce i produkująca 1 worek odpadów raz na 2 tygodnie? - pisze mieszkanka Warszawy. Z kolei inni deklarują: Mam wrażenie, że moja przygoda z segregowaniem śmieci właśnie się kończy. Skoro mam płacić tyle samo, co 5-osobowa rodzina, to delikatnie mówiąc, mam to gdzieś. Miasto poszło na łatwiznę, więc niech teraz zatrudni kogoś do segregowania.