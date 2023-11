Studio A. Nowy wieżowiec w Warszawie. Skandynawski styl, spory pasaż i „iksy” w parterach

Jednym z ważniejszych projektów dla tego połączenia jest Studio A, które powstanie przy ul. Prostej, tuż obok Norblina. To drugi etap większego kompleksu biurowego. Budynek „B” o wysokości 55 metrów właśnie ukończono. Teraz Skandynawowie chcą postawić młodszego brata. Studio A to klasyczny budynek biurowy. Wysoki na 105 metrów (27 pięter) zaoferuje 26,6 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Dwie „wyspy wieżowców”, które wyrosły w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego i w okolicach Ronda ONZ wkrótce się połączą. Skanska właśnie rozpoczęła budowę ponad stumetrowego budynku, dokładnie pomiędzy „wyspami”. Oznacza to, że zapotrzebowanie na wysokie budynki w stolicy nie spada. Co więcej, dawne centrum biurowe w Śródmieściu i nowe na Woli zaczynają się łączyć.

– Ostatnie lata były dużym sprawdzianem dla rynku biurowego. Nieruchomości premium (...) zdały ten test bardzo dobrze. Potwierdzeniem jest sukces komercjalizacji pierwszej fazy (biurowca Studio – red.), która została w 100% wynajęta jeszcze przed oddaniem do użytkowania. Analizujemy sytuację na rynku z dużą uwagą i jestem przekonana, że to dobry czas, by wykorzystać siłę finansową Skanska i rozpocząć ten projekt. Rynek jest gotowy na kolejny projekt premium i wierzę, że druga faza Studia powtórzy sukces pierwszego budynku w kompleksie – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.