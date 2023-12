Świąteczne oszustwo pod Warszawą. 33-latka straciła 4 tysiące złotych. Policja apeluje o ostrożność

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze tylko kilka dni. To ostatnie chwile na to, aby kupić swoim bliskim upominki, które znajdą pod choinką. Niestety, przedświąteczny szał zakupowy to idealna okazja dla oszustów, którzy żerują na ludzkiej łatwowierności. Przekonała się o tym 33-letnia mieszkanka powiatu legionowskiego. Kobieta kilka dni temu zgłosiła się na policję i poinformowała o przykrym zdarzeniu, które ją spotkało.

Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że została oszukana na jednym z portali internetowych. Jak ustalili policjanci, kobieta wypatrzyła interesującą ją ofertę telefonu. Nawiązała kontakt ze sprzedającym, a następnie z góry zapłaciła za sprzęt.