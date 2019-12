Sylwester 2019/2020 w kinie, Warszawa. Przywitajcie Nowy Rok przed wielkim ekranem

Kinoteka (Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1) zaprasza na wydarzenie pod tytułem "lata 20-te" XXI wieku. "Przygotowaliśmy dla was wyjątkowy wieczór. Najważniejsza noc w roku z trzema przedpremierowymi seansami i koncertem Małej Orkiestry Dancingowej" - zachęcają przedstawiciele kina. Poza koncertem, powitalnym drinkiem i menu sylwestrowym w cenie biletu zobaczymy filmową wersję kultowego musicalu Andrew Lloyda Webbera "Koty", historię czterech sióstr March czyli "Małe Kobietki" i film Matthias i Maxime o życiu chłopaków, które zmieni jeden pocałunek. Bilety: 220 zł . Dodatkowo w hallu kina przez całą noc (od 18:30 do 03:30) odbywa się zabawa z DJ-em.

Kino Atlantic (ul. Chmielna 33) to - jak zapewniają przedstawiciele kina - "trzy gorące przedpremiery filmowe, szampańska zabawa prowadzona przez Ola.La DJ, pyszny catering oraz inne niespodzianki". W ostatnią noc w roku obejrzymy film "Gorący temat", "1917" reżysera zdobywcy Oscara Sama Mendesa oraz zwariowaną komedię "Jojo Rabbit". W cenie biletu ( 240 zł - ulgowy, 260 zł - normalny ) także welcome drink oraz bankiet i party z DJ-em.

A co powiecie na kino Luna? (ul.Marszałkowska 28)"Zapraszamy do spędzenia kolejnego niezapomnianego Sylwestra w Lunie (a ci, którzy choć raz go z nami spędzali wiedzą, że nie są to czcze przechwałki)" - zachęcają przedstawiciele kina. Zobaczymy przedpremierowy pokaz filmu „Judy” czyli historię Judy Garland oraz premiery film "Pan T". Nie zabraknie powitalnego drinka i sylwestrowego menu (zjemy m.in. żeberka macerowane w sosie BBQ, warzywa blanszowane pod beszamelem, brownie czekoladowe z karmelem).

Po filmie w foyer kina zacznie się wspólna zabawa z DJ'em. "Jeśli chodzi o dress code stawiamy na lata 50-te i 60-te. Mile widziane klimaty bikiniarskie u Panów i elementy hollywoodzkiego blichtru u Pań" - podkreślają organizatorzy wydarzenia. Bilety: 169 - 209 zł.

Ciekawie zapowiada się też Maraton Sylwestrowy w kinie Helios Blue City (Aleje Jerozolimskie 179). Na kinomaniaków czekają dwa zestawy filmów. Pierwszy to film "Mayday" oraz „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” z rolą Natalii Szroeder, drugi - przedpremierowy „Gorący temat" oraz „Judy”. Bilety od 140 zł. W cenie kupon uprawniający do jednorazowej dolewki napoju w kubku, sprzedawanego w barze kina Helios.

