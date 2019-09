Syreni Śpiew Koneser. Kultowy klub powraca w nowym miejscu. Byliśmy w środku [ZDJĘCIA]

W poniedziałki - stand-up Polska,

we wtorki - "Resort komedii",

środy - Burlesque show / music show (naprzemiennie),

czwartki - Saxy aperitivo,

piątki i soboty - "Let's start the real party",

soboty i niedziele - "Garden chill".

- Środy to nasza dedykowana perła - Burlesque show jakiego w Polsce jeszcze nie widzieliście. Istna magia! Objechaliśmy pół Europy, by odnaleźć to, czego dokładnie szukaliśmy. To On nas urzekł - Sonny Vargas: kreator Prague Burlesque. To właśnie On wprowadził nas w prawdziwy świat magii i seksapilu prawdziwej Burlesque. Sprawdźcie sami. Poczujcie to sami. Zobaczcie to sami - zachęcają właściciele Syreniego Śpiewu.

Historia klubu

Syreni Śpiew podbił warszawską mapę klubową w okresie działalności w słynnym już pawilonie przy ul. Rozbrat. Stamtąd po kilku latach działalności, w 2017 roku musieli się wynieść.