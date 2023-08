Szkoły w Warszawie.Kumulacja roczników i brak nauczycieli. Poważne problemy na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem

W Warszawie brakuje ponad 4 tys. nauczycieli

Brak miejsc w szkołach ponadpodstawowych

To okazało się jednak zbyt mało, ponieważ wnioski do warszawskich szkół złożyło łącznie aż 32 900 uczniów z Warszawy i metropolii . W związku alarmującą sytuacją, władze stolicy zaapelowały do ościennych miast o zwiększenie liczby miejsc w podległych im placówkach.

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2023/2024 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiegało się kolejne półtora rocznika ósmoklasistów. Kumulacja uczniów to wynik reformy oświaty wprowadzonej w 2017 r., której zasadniczą zmianą była likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letnich szkół ponadpodstawowych.

Młodzież nadal stara się o przyjęcie w innych placówkach

Na zakończenie rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej według stanu na 11 sierpnia bieżącego roku, liczba przyjętych kandydatów do klas pierwszych warszawskich szkól ponadpodstawowych wynosiła ogółem 29 308 (w tym ponad 19 tys. do liceów ogólnokształcących, ponad 8,5 tys. do techników i ponad 1,5 tys. do szkół branżowych 1. stopnia).