Szpiegowo zostanie wyremontowane? Warszawa ma już plan. „Część budynków zostanie wyburzona”

Słynny budynek przy ul. Sobieskiego 100 został przejęty przez Polskę w marcu 2022 roku. Starania o odzyskanie tzw. „Szpiegowa” trwały od lat 90. ZSRR, po upadku państwa, stracił prawo do jego użytkowania. Mimo nakazów sądów, Rosja (spadkobierca ZSRR) nie oddała gigantycznego kompleksu aż do 2022 roku. Wtedy przejęto go siłą.