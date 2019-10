Tajfuny. Warszawska księgarnia w poważnych tarapatach. "Oszukali nas na 50 tys. zł"

- O cofnięciu grantów dowiedziałyśmy się miesiąc temu. Na początku byłyśmy po prostu zdruzgotane. Szukałyśmy wyjścia z sytuacji - dostałyśmy informację, że może otrzymamy jednak pieniądze, jeśli będziemy prowadzić pełną księgowość. Ale polskie prawo nie nakazuje przedsiębiorstwom takim jak nasze prowadzić takiej formy księgowości - która jest o wiele droższa. Konsultowałyśmy sprawę z księgowymi i prawnikami, zaproponowałyśmy, że jesteśmy w stanie przejść na pełną księgowość od nowego roku (nie można tego zrobić w innym momencie), rozważałyśmy nawet przekształcenie Tajfunów w spółkę, co automatycznie wiązałoby się z przejściem na pełną księgowość. Spędziłyśmy wiele dni na rozmowach, telefonach, konsultacjach - wszystko to, zamiast robić to, co powinnyśmy robić, czyli redagować i wydawać książki - piszą w liście przedstawicielki księgarni japońskiej "Tajfuny", która mieści się na tyłach ulicy Chmielnej.