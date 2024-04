Tak prezentują się wyniki głosowania do rady miasta i na prezydenta w Warszawie w wyborach 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024 na prezydenta w Warszawie

Pojawiły się już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 na prezydenta w Warszawie podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW:

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 57,41% (444 006 głosów)

BOCHEŃSKI Tobiasz Adam - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 23,1% (178 652 głosów)

BIEJAT Magdalena Agnieszka - KKW LEWICA: 12,86% (99 442 głosów)

WIPLER Przemysław Janusz - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: 4,45% (34 389 głosów)

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard - KW BEZPARTYJNI: 1,4% (10 839 głosów)

STAROSIELEC Romuald Tadeusz - KW RUCH NAPRAWY POLSKI: 0,78% (6 019 głosów)

Już niedługo pojawią się oficjalne wyniki PKW do rady miasta

Jeszcze nie mamy oficjalnych wyników od Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy się pojawią, to u nas sprawdzisz, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kto może kandydować na radnego w wyborach samorządowych?

Na radnego może kandydować osoba, która jest obywatelem Polski lub obywatelem Unii Europejskiej niebędąca obywatelem polskim i najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Ważną kwestią jest to, aby kandydat na radnego zamieszkiwał na obszarze działania danej rady.

Jak przebiega wybieranie radnych w wyborach samorządowych?

W gminie, która liczy do 20 tys. mieszkańców o wyborze na radnego decyduje liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Natomiast w gminach powyżej 20 tys.mieszkańców podział mandatów pomiędzy listy kandydatów wygląda inaczej.Dokonuje się go proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów określonej listy. Podział mandatów przysługuje listom kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy otrzymało co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów. Wybiera się 1 radnego w każdym okręgu wyborczym, który jest tworzony dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców. Wybiera się od 5 do 8 radnych w każdym okręgu wyborczym, który jest tworzony dla wyboru rady w gminie powyżej 20 tys.mieszkańców.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.