To najlepsze piekarnie w Warszawie. Ulubione miejsca mieszkańców. Kto wygrał ranking?

Większość z nas je pieczywo każdego dnia. A skoro chleb i inne wypieki to składniki naszego codziennego menu, to warto wybierać takie, które jest dla nas najkorzystniejsze - zdrowe, bez chemicznych dodatków, a na dodatek smaczne. Ale gdzie takie kupić? Na pewno nie w supermarketach! Warszawiacy wybrali piekarnie, które ich zdaniem są najlepsze, oceniając je w Google Maps na ponad 4,5 gwiazdki. My zebraliśmy te lokale w przeglądzie. Sprawdźcie listę wraz z adresami, klikając w zdjęcie lub przycisk poniżej.

Jaki powinien być dobry chleb?

- Co ma w sobie współczesny, zdrowy chleb? Pięć składników i opcjonalne dodatki polepszające jego walory smakowe, np. różnego rodzaju ziarna, pestki czy suszone owoce. Bez zbędnych dodatków i wypełniaczy, a za to z naturalnymi składnikami, które z pewnością pozytywnie wpłyną na nasz organizm -przekonuje Stowarzyszenie Producentów Pieczywa.

Co roku - 16 października - obchodzony jest Światowy Dzień Chleba. To moment, gdy wytwórcy starają się przyciągnąć nowych klientów i szukają nowości. Metody produkcji można poznać w specjalnej placówce - Muzeum Chleba, które znajduje się na Pradze.

- Muzeum powstało z pasji do rzemiosła i lęku, że to rzemiosło zostanie zapomniane. Mój teść założył to muzeum, aby przekazać innym pokoleniom, ile trudu trzeba było włożyć w to, aby wyprodukować jeden bochenek chleba, i dlaczego ten bochenek chleba, jest tak ważny na polskim stole - mówią nam właściciele. Więcej można poczytać w poniższym artykule.