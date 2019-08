Tragiczna „Bajka”. Trudna obrona przyczółka czerniakowskiego i niejasna rola „berlingowców”

Tymczasem Niemcy na front rzucili kolejne bataliony wsparte czołgami. Pozostali powstańcy, wspierani przez nielicznych już „berlingowców” znaleźli się w tragicznym położeniu. Szczególnie ci, do których nie dotarł rozkaz „Radosława”.

- Już na przyczółku była tragedia, nie mieliśmy co jeść a najgorzej, że nie mieliśmy co pić. To była makabra. Niemcy obrzucali nas granatnikami, bertami, obrzucali nas różnego rodzaju szafami ryczącymi, krowami ryczącymi i [pociski] zapalające i burzące… - wspomina „Lalka”. Żołnierze mieli zostać ewakuowani z 23 na 24 września. Pontony z drugiego brzegu nie przypłynęły. Powstańcy trafili do niewoli niemieckiej. Ale nie wszyscy. Czesław Zaborowski wspomina, że nocą zamiast do niewoli trafili do „Bajki”. Był to zatopiony bocznokołowiec, którego część wystawała znad tafli wody. Najpierw chcieli się przeprawić nim na Pragę, ale nie dali rady. Niemcy tłukli w nich z granatników. Pół-wrak wrócił w okolice przyczółka. Tam był schronieniem dla 40-50 osób oraz magazynem broni.