Tramwaje i samochody wrócą na Puławską we wrześniu. Koniec z utrudnieniami w kluczowym miejscu. Kiedy gotowa cała trasa do Wilanowa?

Coraz bliżej zakończenia prac związanych z budową tramwaju na Wilanów w rejonie Puławskiej i Placu Unii Lubelskiej. To oznacza, że wkrótce mieszkańcy znów pojadą tu tramwajami, wróci też ruch samochodów i autobusów. Przy okazji powstają też rozjazdy pod przyszłą trasę na Rakowieckiej. Co z resztą budowy trasy na Wilanów? Kiedy będzie gotowa w całości?

Już w grudniu ubiegłego roku wiceprezydent Michał Olszewski podczas rozmowy z nami mówił, że to miejsce ma absolutny priorytet. Ratusz chciał jak najszybszego zakończenia prac na Puławskiej. Olszewski tłumaczył, że miasto zdaje sobie sprawę ze skali panujących tutaj utrudnień. - Prace na ul. Puławskiej są najbardziej zaawansowane. Zamierzamy zakończyć wszystkie prace i uruchomić połączenie tramwajowe przez Plac Unii Lubelskiej do wakacji 2023 roku - mówił nam na początku rzecznik prasowy firmy Budimex, Michał Wrzosek. Potwierdzały to również Tramwaje Warszawskie. Jak sytuacja wygląda obecnie? Jak mówi nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich po wakacjach, we wrześniu, ruch tramwajowy i samochodowy wróci w końcu na Puławską. Nie znamy jeszcze daty dziennej, ale zakończenie prac jest coraz bliżej. Przypomnijmy, że w tym miejscu oprócz prac związanych z budową trasy na Wilanów, w kierunku ulicy Goworka i Spacerowej, powstają także rozjazdy pod przyszłą trasę na Rakowieckiej w kierunku Al. Niepodległości. Trwa analizowanie ofert w przetargu na ten odcinek. Jak dodaje Dutkiewicz tu też potrzebna jest jeszcze chwila cierpliwości, ale wkrótce zostanie ogłoszona decyzja w tej sprawie.

Kiedy gotowe nowe fragmenty trasy w kierunku Wilanowa?

Budowa tramwaju do Wilanowa to najdłuższy plac budowy w stolicy i w innych miastach Polski i wynosi łącznie około 8 km. Na placu budowy każdego dnia pracuje ponad 300 robotników. Umowa na budowę całej linii została podpisana w marcu 2022 roku. Zgodnie z nią wykonawca, firma Budimex, ma 22 miesiące od podpisania umowy na wykonanie prac. Termin prac kontraktowych upływa zatem w styczniu 2024 roku. W zależności od zakończenia prac budowlanych, a po uwzględnieniu odbiorów technicznych, na przełomie 2023 i 2024 roku trasa powinna być dostępna dla mieszkańców stolicy. Krystian Dobuszyński Przedstawiciel wykonawcy, firmy Budimex, Pan Artur Popko w marcu 2022 roku deklarował, że pierwsza część trasy będzie przejezdna już w 2023 roku. Być może będzie to podjazd ulicami Spacerową i Goworka, który włączyłby do sieci także tramwaj na ulicy Gagarina. Do końca roku ma być także bowiem gotowa ta trasa, budowana przez firmę Balzola. Najbliższe miesiące będą więc stały pod znakiem odliczania do końca budowy obu inwestycji.

Budimex buduje tu nie tylko tramwaj

Wykonawca podkreśla, że prace związane z powstaniem nowego tramwaju to nie tylko budowa sieci trakcyjnych. Wiele prac odbywa się pod ziemią w celu wymiany starych instalacji wodno-kanalizacyjnych, położenie nowych sieci energetycznych, czy budowa ciepłociąg. Starą i zużyta już infrastruktura znajdującą się pod ziemią jest wymieniana na nową. - Położone przez nas sieci posłużą wiele kolejnych lat - zapowiada Budimex.

Rok temu informowaliśmy o ofensywie tramwajowej realizowanej przez Warszawę. Podpisywane umowy na nowe trasy i planowane kolejne połączenia. To dobry moment by wrócić i sprawdzić jak mają się wspomniane inwestycje i co jeszcze jest, w dalekosiężnych, planach miasta - zawartych także w projekcie studium.

