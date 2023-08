Tropikalna pogoda w Warszawie. Nocna burza to dopiero początek. Niepokojące prognozy dla Mazowsza

Nocna burza nad Warszawą

- Zalane piwnice i garaże oraz połamane drzewa; do tej pory odnotowaliśmy 16 zdarzeń związanych z burzą - przekazał PAP w piątek rano st. kpt. Michał Klaus z warszawskiej straży pożarnej. Burza spowodowała też utrudnienia na drogach i usterkę urządzenia sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia.

Zalane drogi

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na trasie S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Marynarska w wyniku obfitych opadów deszczu doszło do zalania pasa służącego do zawracania oraz łącznicy zjazdowej w ul. Sasanki w kierunku ul. Żwirki i Wigury. "Trwa akcja wypompowywania wody. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Utrudnienie powstało około godz. 5.36. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około trzy godziny" - podała GDDKiA.