Najdroższe ulice w Warszawie. Najbardziej luksusowe miejsca w stolicy. Mieszkania warte miliony Redakcja Warszawa

Sprawdziliśmy te, na których metr mieszkania kosztuje sporo powyżej 20 tys. zł. Dodajmy, że ceny praktycznie cały czas rosną. Drogie nieruchomości stały się w pandemii lokatą kapitału. Inwestorzy teraz sprzedają je ze sporym zyskiem. Szymon Starnawski Zobacz galerię (10 zdjęć)

Najdroższe ulice w Warszawie 2023. To w tych lokalizacjach mieszkania kosztują zdecydowanie najwięcej, w przeliczeniu za metr kwadratowy mieszkania. Okazuje się, że minimalna kwota, jaką trzeba wydać na m2 nieruchomości na jednej z najdroższych ulic to już ponad 22 tys. zł. To zdecydowanie więcej niż warszawska średnia.