Trwa garażówka na Zieleniaku w Warszawie. Mieszkańcy sprzedają rzeczy za grosze. Takie perełki można ustrzelić

Wyprzedaż garażowa na Zieleniaku

W Warszawie trwają wielkie targi ubrań z drugiej ręki

Również w ten weekend w warszawskiej Elektrowni Powiśle trwają kultowe Targi Jestem Vintage. Wstęp na całość wydarzenia jest całkowicie bezpłatne przez cały weekend. Drzwi otworzyły się w sobotę od godziny 11:00 do 21:00, a w niedziele od 11:00 do 19:00. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Targi Jestem Vintage wróciły po wakacjach, w przedostatni weekend września. Zorganizowano je już po raz 16! Back to school, przywitanie jesieni, lub po prostu kolejny extra weekend, który przypomnina stare, dobre czasy. Szczegóły tutaj.

Co robić w weekend w Warszawie?

Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 22 do 24 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij tutaj.