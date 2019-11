Tu Mi Wolno. Nowe miejsce na kulturalnej mapie Pragi. Tu wypijesz kawę, kupisz książkę i zobaczysz spektakl teatralny

Dlaczego Tu Mi Wolno? - Pomysł na nazwę wypłynął z doświadczenia. Gdy Diana Karamon (współzałożycielka miejsca, aktorka, dyrektor Artystyczny i Programowy) spacerowała ze swoim mężem w Bydgoszczy, zauważyła, że mnóstwo miejsc stosuje zakazy “Tu nie wolno”, np. wejść z psem, rozmawiać przez telefon czy pić alkoholu. W końcu w jej artystycznej duszy to wybuchło i zdecydowała, że chce stworzyć przestrzeń, w której każdy może być sobą - opowiada Anna Chomiak, autorka książki "Nieidealnik. Sztuka szczęśliwego życia", twórczyni bloga nieidealnaanna.com Nieidealnaanna.

Kulturalna mapa Warszawy wzbogaciła się o wyjątkowe miejsce. Tu Mi Wolno to unikalne połączenie kawiarni z księgarnią i przestrzenią teatralną. - Jesteśmy położeni w sercu praskiej Warszawy. Oddziałujemy na wszystkie zmysły. Dostarczamy wrażeń kulinarnych, dzięki aromatycznej kawie i smacznemu wyszynkowi. Naszą wizytówką jest stały komediowy repertuar Teatru XL, który dostarcza rozrywki na najwyższym poziomie, nawet najbardziej wymagającemu odbiorcy - mówią pomysłodawcy i właściciele tego wyjątkowego miejsca. Tu Mi Wolno mieści się w historycznym lokalu z lat 50. W czasie remontu odkryto zabytkową posadzkę, którą udało się uratować i odrestaurować. Zachowano też charakterystyczne dla praskich lokali kraty w oknach .

W Tu Mi Wolno każdy jest sobą

Drzwi do przestrzeni artystycznej Tu Mi Wolno otwarte są dla każdego. - Dbamy o komfort rodziców, osób niepełnosprawnych, zachęcamy do odwiedzin z czworonogiem. Gościmy każdego kto potrzebuje sztuki i odpoczynku jak tlenu - mówią właściciele.Miejsce szanuje także indywidualne preferencje, np. kuchnie wegetariańską. W menu znajduje się m.in. brazylijska tapioka z różnymi dodatkami, a także ciasta i inne słodycze. Jest też świeża kawa z warszawskiej palarni Praska i sezonowe napoje - latem orzeźwiające lemoniady, zimą smakowe herbaty i rozgrzewające napary. Wszystko można wziąć na wynos w swoim kubku.

Teatr XL

Tu Mi Wolno to również przestrzeń teatralna. Na widowni może zasiąść 70-80 osób, jest także miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowy sezon teatralny w Tu Mi Wolno wypełniony jest komediowym repertuarem Teatru XL. - Repertuar odnosi się do kwestii ważnych dla mieszkańców stolicy, dla współczesnych Polaków. Bawi, ale jednocześnie prowokuje widownie do refleksji nad kondycją społeczeństwa, opowiadając historie jednostek, z którymi widz może się utożsamiać - tak opisuje siebie Teatr XL. W najbliższych dniach warszawiacy będą mogli zobaczyć m.in. Spektakl KORPO STORY, w którym występuje Izabela Górska, Grzegorz Jarek, Diana Karamon, Marta Skoczek, Zbigniew Pożoga, Sandra Stencel, komedię PORODÓWKA z Izą Górską, Dianą Karamo, Magdaleną Łoś, Sandrą Stencel, Grzegorzem Jarek, Pawłem Hajnos, Szymonem Nygard i Zbigniewem Pożoga, a także andrzejkowy Stand-up komiczno-magiczny. Pełny repertuar znajdziesz na Facebooku, a bilety kupisz na teatrxl.com.

Tu Mi Wolno zlokalizowane jest na warszawskiej Pradze-Północ przy pl. Hallera 5 lok.10a.