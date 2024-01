Ukryty rezerwat w sercu Warszawy. To raj dla zwierząt i dzikiej przyrody. Miejsce idealne na spacer przyrodniczy Michał Mieszko Skorupka

Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie to malownicze miejsce położone na Dolnym Mokotowie. Piękne widoki, klimatyczne ścieżki spacerowe, spokój oraz doskonała lokalizacja - to tylko nieliczne z jego plusów. Choć mieszkańcom Warszawy tamtejsze tereny kojarzą się przede wszystkim z kąpieliskiem, zapewniamy, że mają one o wiele więcej do zaoferowania. Kliknij w zdjęcie i wybierz się z nami w wirtualną wycieczkę po tej wyjątkowej okolicy.