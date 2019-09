Upały, Warszawa. Nawet 33°C w stolicy. IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia

Upały, Warszawa. Nawet do 33°C

Fala upałów ponownie opanowała Warszawę. Od 25 do 26 czerwca termometry pokażą nawet 33°C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia dla woj. mazowieckiego. Obowiązuje ono do środy 26 czerwca do godz. 20. Także stołeczny ratusz zaapelował do warszawiaków, aby jak najmniej przebywali na pełnym słońcu.