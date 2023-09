W seminariach archidiecezji warszawskiej naukę rozpocznie 22 kandydatów. "To jasne, że mamy w Polsce kryzys powołań"

Archidiecezja warszawska informuje, że z powodu małej liczby kandydatów do kapłaństwa, od zeszłego roku w seminarium duchownym w Warszawie formują się również klerycy z diecezji łowickiej.

To jasne, że mamy w Polsce kryzys powołań. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko opustoszeją u nas seminaria. Widać to gołym okiem po liczbie zgłaszających się kandydatów do seminariów i nie myślę tu tylko o tych wspomnianych dwóch diecezjach, gdzie w tym roku nikt się jeszcze nie zgłosił, ale o każdym seminarium diecezjalnym i zakonnym w Polsce, bo wszędzie odnotowaliśmy spadki liczby powołań. Oczywiście, że dla nas, ludzi wierzących, powołania to nie matematyka. Czasem jeden gorliwy ksiądz może zrobić więcej dobra niż wielu innych. Trudno też to przeliczać statystycznie, choćby według liczby praktykujących wiernych na jednego kapłana. Nawet najmniejsze wspólnoty wiernych potrzebują swojego pasterza. Zgadzam się jedynie z tym, że przy spadającej liczbie księży, musimy wrócić do tego, co jest naszą ściśle kapłańską powinnością i oddać wiele, nie wprost kapłańskich zajęć ludziom świeckim. Wtedy będzie nas więcej dla czysto kapłańskiej posługi - mówi biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski, w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.