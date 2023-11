Walizka z czasów Powstania Warszawskiego znaleziona na śmietniku. Cenna pamiątka została uratowana i trafiła do muzeum w Warszawie Martyna Konieczek

Walizka została wyniesiona z Powstania Warszawskiego 5 sierpnia 1944 r. przez Katarzynę z Pietrusińskich Bojarską Michał Zajączkowski/Muzeum Powstania Warszawskiego Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do Muzeum Powstania Warszawskiego trafiła cenna pamiątka. To walizka, która należała najprawdopodobniej do Katarzyny z Pietrusińskich Bojarskiej. Kobieta miała wynieść w niej swój dobytek w czasie Powstania Warszawskiego. Szczegóły poniżej.