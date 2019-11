Warszawa kontra reszta Polski. Ostre kontrasty zarobkowe między stolicą a innymi regionami kraju

Warszawa jest najzamożniejszym miastem w naszym kraju - wynika z najnowszego badania GfK Purchasing Power Europe. Ponadto warszawiacy są bogatsi od mieszkańców Pragi czy Budapesztu. Okazało się bowiem, że siła nabywcza przeciętnego mieszkańca stolicy wynosi 13 150 euro na rok, co oznacza, że właśnie tyle pieniędzy może on wydać na jedzenie, mieszkanie, wakacje czy inne rozrywki. Dla warszawiaków jest to dobra wiadomość, jednak co z resztą kraju? Jak czytamy w raporcie, mieszkańcy Warszawy mają 73% więcej pieniędzy na zakupy konsumenckie niż średnia krajowa. Szczegóły w artykule poniżej.

Co roku Instytut GfK publikuje badanie GfK Purchasing Power Europe, w którym sprawdza, ile wynosi siła nabywcza mieszkańców Europy. Zacznijmy jednak od definicji siły nabywczej, by wiedzieć, o czym dokładnie mowa. Siła nabywcza to nic innego jak dochód rozporządzalny na mieszkańca po odjęciu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z uwzględnieniem ewentualnych świadczeń państwowych. Oznacza to, że ogólną siłę nabywczą wykorzystujemy na pokrycie wydatków takich jak żywność, mieszkanie, usługi, energia, wakacje, komunikacja miejska, paliwo do samochodu czy zakupy. Zobaczcie też: Zarobki, Warszawa. Ile się zarabia w warszawskich publicznych instytucjach kultury? [RAPORT]

Warszawa zamożniejsza od Pragi i Budapesztu Średnia siła nabywcza w Polsce w 2019 roku wynosi około 7589 euro, co stawia nasz kraj na dwudziestym dziewiątym miejscu w europejskich rankingach. Jest to wynik lepszy niż rok temu, bowiem w 2018 roku siła nabywcza liczyła dokładnie 7228 euro. Jednak nie ma powodów do zadowolenia - siła nabywcza przeciętnego Europejczyka to aż 14 739 euro na rok.

