Warszawianka Roku 2021. Ratusz ogłosił nazwiska 10 kobiet, które będą ubiegać się o prestiżowy tytuł

Jak czytamy na stronie stronie stołecznego Ratusza, "Warszawianka Roku" to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. - Po raz pierwszy zorganizowaliśmy plebiscyt w 2018 roku, w setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych, aby oddać należny szacunek kobietom w naszym mieście. Dzisiaj, kiedy ich prawa są kwestionowane, widzimy jeszcze wyraźniej, jak ważne jest docenienie roli kobiet, które są silne, otwarte i bezkompromisowe. Kobiet, których odwaga pozwala Warszawie się zmieniać, pomaga jej stawać się lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich. Dziesięć kobiet nominowanych w tegorocznej edycji plebiscytu "Warszawianka Roku" to dziesięć powodów do dumy dla naszego miasta - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Władze Warszawy dodają, że tytuł "Warszawianki Roku 2021" zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości, takich jak: tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej. Głosy można oddawać: * Elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl * Podczas wydarzeń miejskich, których lista zostanie opublikowana na profilu wydarzenia na Facebooku * Papierowo, za pomocą formularza dostępnego na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl. Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie na adres: [email protected] lub dostarczyć pocztą lub osobiście do Biura Marketingu Miasta na ul. Senatorskiej 36, 00-095 Warszawa, p. 203, z dopiskiem "Warszawianka Roku” na kopercie. Na kolejnych zdjęciach prezentujemy nazwiska nominowanych kobiet.