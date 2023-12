Warsztat samochodowy w Warszawie zatruwał pracowników i sąsiadów spalanym olejem samochodowym. Właściciel otrzymał karę

Sporo pracy zadali sobie w warsztacie na Służewcu, by... truć siebie i sąsiadów. We własnoręcznie przerobionym piecu, oprócz drewna spalali przepracowany olej. Proceder wykryli strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska - przekazali strażnicy miejscy w środę 20 grudnia na platformie "X".

Właściciel warsztatu samochodowego znajdującego się na warszawskim Służewcu, pozbywał się przepracowanego oleju samochodowego usuniętego z aut swoich klientów spalając go w piecu zainstalowanym w budynku. Dym wydobywający się z komina zauważyli strażnicy miejscy przeprowadzający kontrole w tym rejonie.

Dym zatruwał pracowników i sąsiadów

Z relacji strażników miejskich wynika, że po wejściu do budynku, funkcjonariusze od razu poczuli charakterystyczny zapach. W jednym z pomieszczeń ujawniono piec na paliwo stałe.

Służby przekazały, że właściciel warsztatu własnoręcznie zmodyfikował urządzenie dodając do niego instalację podającą do kotła olej. Płyn spływał grawitacyjnie do komory, gdzie spalał się wraz z drewnem powodując niebywałe zadymienie i dokuczliwy odór.