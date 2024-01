Warta Tower zmienia nazwę. Budynek przy Chmielnej to teraz V Tower. Tak będzie wyglądał po remoncie

Nowa nazwa inwestycji - V Tower - ma być symbolem zmian jakie czekają ten budynek za sprawą modernizacji. Pierwsi najemcy będą mogli się wprowadzić do nowych przestrzeni w I kwartale 2025 roku.

V Tower to symbol nowoczesnych rozwiązań, które pojawią się w budynku i jego otoczeniu za sprawą drobiazgowo przemyślanej transformacji. Biurowiec ten to jeden z pierwszych projektów wieżowych w Warszawie, wyróżniający się doskonałą lokalizacją i ponadczasową architekturą. Chcemy harmonijnie połączyć ikoniczny charakter budynku i jego dotychczasowe atuty z różnorodnym spektrum planowanych zmian, które przyczynią się do wyposażenia V Tower w najnowocześniejsze funkcje i technologie - przekazał Paweł Dębowski, Managing Partner w Cornerstone Investment Management.