Westfield Arkadia świętuje zmianę nazwy. Zdjęcia 360 stopni, tajemniczy konsjerż i wiele więcej. Tego nie można przegapić [FOTO, WIDEO]

Największe – pod względem powierzchni – centrum handlowe w Warszawie zmodyfikowało swoją nazwę na Westfield Arkadia. To efekt globalnej polityki Unibail-Rodamco-Westfield do której należy kompleks przy rondzie Radosława. Z okazji rebrandingu w Arkadii 25 września wystąpił brytyjski zespół Clean Bandit. Podczas uroczystej inauguracji kampanii, rozpoczętej koncertem międzynarodowej gwiazdy, do niedzieli 29 września będą również miały miejsce wydarzenia z udziałem najemców, dzięki czemu wprowadzenie marki Westfield zostanie uświetnione specjalnymi ofertami, upominkami i atrakcjami.