Wiadukt na Przyczółku Grochowskim w opłakanym stanie. Drogowcy zapowiadają remont

Węzeł na Przyczółku Grochowskim jest jednym z elementów Trasy Łazienkowskiej, kóry powstał jeszcze w latach 70. Obiekt wymaga pilnego remontu i dostosowania do obecnie panujących standardów. W ubiegłych latach drogowcy przeprowadzali podobne prace m.in. na Wisłostradzie czy Wale Miedzeszyńskim.

Co istotne - remont będzie prowadzony przy całkowitym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Z tego względu ZDM chce wykonać wszystkie prace podczas najbliższych wakacji, aby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla warszawiaków.

Zmiany dla pasażerów ZTM

Jak przypomina ZDM - Przyczółek Grochowski to ważny węzeł przesiadkowy. Są tu cztery przystanki autobusowe obsługujące 11 linii autobusowych. Niestety są one dość oddalone od siebie, a dostęp do nich z wielu stron jest utrudniony przez schody.

W ramach przebudowy wiaduktu mają pojawić się również ułatwienia dla pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Przystanek w kierunku Ronda Wiatraczna zostanie przesunięty bezpośrednio pod wiadukt, zaś autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywać się o 50 metrów bliżej węzła - tuż za kładką.