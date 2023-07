Wiadukt widmo w Ursusie. Nieczynny od dziesięciu lat. Aktywiści organizują jego urodziny

Dzielnicę Ursus i miasto Piastów rozdziela linia kolejowa. W 2013 roku otwarto Południową Obwodnicę Warszawy, która „zszyła” te tereny. Przynajmniej w teorii. Zbudowano wiadukt trasy S2 nad torami kolejowymi, a także drugi – tuż obok – dla ruchu lokalnego. Oba obiekty zostały otwarte 31 lipca 2013 roku. I tak, po obwodnicy samochody jeżdżą już od dekady. Natomiast drugi most został tak, jak go zbudowano. Bez połączenia z żadną drogą. Nie można na niego wjechać, ani zjechać.

- GDDKiA budując trasę za grube setki milionów złotych poskąpiła na dojazdy do wiaduktu. W dodatku jest on w takim miejscu, że częściowo leży w Piastowie, częściowo w Warszawie. To od początku nie wróżyło dobrze sprawie – mówi nam Karol Bąkowski ze stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus. Razem z Krzysztofem Daukszewiczem organizują wspomniane urodziny.

Po latach wydaje się, że w sprawie tej inwestycji w końcu widać światełko w tunelu. Tak twierdzą przynajmniej urzędnicy z Ursusa. Zapewniają, że droga powstanie. „W marcu złożyliśmy dokumenty, czekamy na decyzję ZRiD. Gdy tylko ją dostaniemy, ruszy przetarg. Liczymy, że będzie to jesienią. Mamy już zarezerwowane środki na ten cel” – usłyszeliśmy. Wydaje się, że mogą być to ostatnie urodziny „Wiaduktu bez dojazdów”. Aktywiści podchodzą do tych deklaracji sceptycznie.

- Budowa miała się zacząć w tym roku, a lokalni radni znowu donoszą o trudnościach. To tylko pokazuje, że bez ustawy metropolitalnej na styku Warszawy i „obwarzanka” zawsze będą problemy, niezależnie czy chodzi o budowę tramwaju do Ząbek czy wiaduktu z Ursusa do Piastowa. A żaden rząd się do tego nie pali – tłumaczą aktywiści.