Wielkie kolejki w Wielką Sobotę. Mieszkańcy spędzają w oczekiwaniu na wejście do sklepu nawet kilka godzin

Wielka Sobota w marketach. Od rana przed sklepami tworzą się kolejki

Wielka Sobota to ostatni dzień przed Wielkanocą, kiedy będziemy mogli zrobić zakupy w sklepach. W pierwszy oraz drugi dzień świąt, wszystkie sklepy będą zamknięte. Kolejna okazja do wyjścia na zakupy będzie dopiero we wtorek, 14 kwietnia.

Z uwagi na pandemię koronawirusa w Polsce, sklepy spożywcze na terenie całego kraju działają inny sposób niż dotychczas. Aby wszyscy klienci byli w stanie zrobić zakupy ze względu na obostrzenia co do ilości znajdujących się na terenie sklepu osób, wiele sieci zdecydowało się przedłużyć godziny otwarcia swoich punktów. Wiele z nich postanowiło także prowadzić sprzedaż przez całą dobę.