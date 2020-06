Wilanów pod wodą. Wylał Potok Służewiecki. Woda stoi na ulicach, chodnikach i podchodzi pod bloki

Takiego widoku mieszkańcy Wilanowa nie mieli od co najmniej kilkunastu lat. Ulewne deszcze z ostatnich dni sprawiły, że Potok Służewiecki wylał. Pozalewane są drogi, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Woda podchodzi pod część nowych osiedli Miasteczka Wilanów.

Władze dzielnicy oraz obecne na miejscu służby będą oczekiwać, aż poziom wody spadnie, a sytuacja sama się unormuje. Na miejscu pozostaną osoby, które będą na bieżąco monitorować postępy. Jeśli jednak przyjdzie kolejna ulewa, sytuacja może ulec pogorszeniu. Wszyscy liczą na to, że przed następnymi intensywnymi opadami, poziom wody w Potoku Służewieckim znacząco się obniży.

W kwestii opadów IMGW informowało, że prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być przedłużane w oparciu o najnowsze dane obserwacyjne i prognostyczne. Możliwa jest też zmiana stopnia ostrzeżenia.

Dodatkowo informowano również o możliwych burzach z gradem. W komunikacie IMGW czytamy, że aktualnie występują burze z intensywnym deszczem, o natężeniu 20 mm/h, a lokalnie, szczególnie w okolicy Pułtuska, do 30 mm/h. Sytuacja może przenieść się nad Warszawę.