Wodociągi warszawskie rozstawiły źródła wody i ochłody w Warszawie. Kurtyny wodne i wodopoje na ulicach

Tegoroczny sierpień jest wyjątkowo upalny. Kolejne dni mijają pod znakiem 30 st. Celsjusza w cieniu. Do Warszawy wróciły kurtyny wodne, za ich sprawą zawitały upały nieco ochłody mają zapewnić jak co roku Wodociągi Warszawskie. Jak co roku apelujemy by na siebie uważać. Mieć przy sobie butelkę wody, unikać zbyt długiego przebywania na słońcu.