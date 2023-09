Wrzesień w Warszawie: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Warszawie, najważniejsze informacje miesiąca

Trwa budowa nowoczesnej szkoły przy ul. Słowackiego w Warszawie. Teraz Urząd Dzielnicy Wesoła pokazał postępy prac. Inwestycja rośnie w oczach. Będzie to pierwsze miejskie liceum ogólnokształcące działające na terenie Wesołej. Obiekt o powierzchni ponad 6,3 tys. metrów kwadratowych pomieści 600 uczniów. Obok niego zostanie wybudowana ogromna sala sportowa. Koszt inwestycji to blisko 34,5 mln zł. Władze poinformowały o dofinansowaniu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na warszawskiej Białołęce na skrzyżowaniu ulic Stanisława Barei i Odkrytej znajduje się budynek, który wygląda tak, jakby został wybudowany przez pomyłkę. Z boku przypomina mini wieżowiec z niewielkimi kawalerkami. Czy to najwęższy blok mieszkalny w Warszawie? Sprawdziliśmy to, szczegóły w artykule poniżej.

Dawid Podsiadło zagrał niesamowity koncert na PGE Narodowym w sobotę, 26 sierpnia. Show zgromadziło aż 80 tysięcy osób, co jest nowym rekordem publiczności w koncertowej historii największego stadionu w Polsce. Fani jednogłośnie podkreślają, że koncertu z takim rozmachem jeszcze w Polsce nie było. Obrotowa scena, niezwykli goście specjalni, największe przeboje i... fruwające delfiny. Zobaczcie w naszej galerii fotorelację z wydarzenia.

Imprezy w Warszawie 25, 26, 27 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w ostatni wakacyjny weekend? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 25 do 27 sierpnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.