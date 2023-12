Wycięli zdrowe drzewo na Muranowie w Warszawie. Głos zabierają aktywiści i konserwator zabytków

Stare drzewo wycięte na zabytkowym Muranowie

"Od wielu lat walczymy o zachowanie cennego drzewostanu muranowskiego. Jego ochrony dotyczy również wpis osiedla do rejestru zabytków. Tymczasem 22 grudnia 2023 r. dokonano wycinki drzewa z , które rosło na terenie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie, ul. Smocza 6. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora szkoły, drzewo było wycięte na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Dzielnicy Wola" - napisali w mediach społecznościowych społecznicy.

Podkreślili, że analizując całą sytuację, są skłonni stwierdzić, że wykonanie decyzji Urzędu Dzielnicy Wola zezwalającej na usunięcie drzewa było bezprawne.

"Wpis Muranowa do rejestru zabytków wyrugował z obrotu prawnego decyzje wydane przez inne organy. Od czasu wszczęcia postępowania wpisania Muranowa do rejestru zabytków, tj. od czerwca 2023 r. do dnia dzisiejszego nie powinna być wydana żadna decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu pretendującego do wpisu do rejestru. Zdaje się, że wszczęte postępowania przez urząd dzielnicy Wola dotyczące wycinek drzew przed czerwcem 2023 r. i niezakończone wydaniem decyzji do dnia wszczęcia postępowania przez MWKZ o wpisanie Muranowa do rejestru zabytków powinny zostać wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia przez MWKZ sprawy dotyczącej wpisu Muranowa do rejestru, a po wpisie powinny być umorzone z uwagi na zmianę właściwości (ponieważ zmienił się organ władny do wydania decyzji na usunięcie drzew z danego terenu)" - argumentują.