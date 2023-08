Wypadek na północ od Warszawy. Zderzenie ciężarówki z szynobusem. 22 osoby z obrażeniami, 7 trafiło do szpitala Michał Mieszko Skorupka

W miejscowości Dalanówek nieopodal Płońska doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca ciężarówki jadąc przez niestrzeżony przejazd kolejowy, nie zastosował się do znaku "stop", wskutek czego zderzył się z szynobusem Kolei Mazowieckich. W wyniku zdarzenia 7 osób trafiło do szpitala. PKP PLK poinformowały, że dokładne przyczyny wypadku zbada specjalnie powołana komisja.