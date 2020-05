Wypadki, Warszawa. Coraz mniej seniorów ginie na stołecznych drogach. Spadek prawie o połowę

- W 2019 r. na warszawskich ulicach zginęło prawie o połowę mniej osób w wieku 60+ niż rok wcześniej - informuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Spadła też liczba wypadków, w których ucierpieli seniorzy-piesi. W ubiegłym roku na stołecznych drogach zginęło w sumie 35 osób. 12 z nich to osoby starsze, czyli w wieku 60+. Zdecydowana większość z nich to piesi. Takich przypadków było w ubiegłym roku 10.

Lepiej niż w 2018 roku

Dla porównania, w 2018 r. na stołecznych ulicach zginęło 21 seniorów, z czego jako piesi 18. Przypomnijmy, że w 2019 roku odpowiednio 12 i 10 z nich jako piesi. Oznacza to spadek o 43 proc. w sumie i o 44 proc. wśród seniorów-pieszych. Jeśli chodzi o liczbę poszkodowanych, w 2019 roku na warszawskich ulicach poszkodowanych było 100 pieszych seniorów (90 rannych i 10 zabitych). Rok wcześniej było ich 132 (115 rannych i 18 zabitych). To spadek o 24 proc. - Po raz pierwszy od 2011 r. seniorzy to mniej niż połowa wśród pieszych ofiar wypadków w Warszawie. Ostatnio co roku takich przypadków było zwykle 20 lub więcej. W 2018 r. ta liczba spadła do wspomnianych 18, ale takiego spadku jak w 2019 roku jeszcze nie notowaliśmy - informuje ZDM.