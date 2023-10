Wystawa ,,Picasso" już w Warszawie. W Muzeum Narodowym można zobaczyć ponad 100 prac hiszpańskiego artysty

"Ta współpraca między naszymi muzeami i ta wspólna wystawa jest świętem. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji udało nam się zrobić wspaniałą wystawę. Jeśli zachowuje się element współdziałania, to jest możliwa współpraca nawet odległych krajów, o odległych doświadczeniach, o zupełnie innej kulturze, o zupełnie innej przeszłości. Bardzo dziękuję przyjaciołom z Hiszpanii za to, że jesteście z nami".

Kuratorką wystawy jest Anna Manicka. Przypomniała ona wizytę Picassa w Polsce w 1948 roku. Artysta odwiedził wtedy Wrocław, gdzie uczestniczył w w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju oraz inne miasta, m.in. Warszawę i Kraków.

- Picasso jest jednym z najwybitniejszych artystów XX wieku, jest też jednym z najważniejszych twórców sztuki nowoczesnej. On i Georges Braque są twórcami nurtu malarstwa zwanego kubizmem - wyjaśniła podczas konferencji kuratorka wystawy. - Uważał się za komunistę i pewnie dlatego też do Polski, która znajdowała się pod wpływem komunistycznych władz przyjechał. On przyjeżdżał na Wschód, a dla nas to była "jutrzenka swobody z Zachodu” - dodała Anna Manicka.