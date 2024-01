Usunięcie pojazdu z drogi droższe w 2024 roku

Odpowiednio wzrastają też koszty usuwania motocykli (z 281 do 324 złotych), jak również elektrycznych hulajnóg, motorowerów i rowerów (ze 144 do 166 złotych). Drożeje również doba przechowywania pojazdu na strzeżonym parkingu . Właściciel osobówki zapłaci za nią 60 złotych (zamiast 52), motocykla - 43 złote (wcześniej 37), natomiast motoroweru, hulajnogi elektrycznej czy roweru - 32 złote (w miejsce 27).

Powody usunięcia pojazdu z drogi opisuje art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Straż miejska zleca usunięcie pojazdu z drogi w przypadku:

pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

pozostawienia go bez oznakowania kartą parkingową, uprawniającą do postoju na „niebieskiej kopercie”;

pozostawienia go w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

W 2023 roku (do 28 grudnia włącznie) strażnicy miejscy wydali 16 651 zleceń usunięcia pojazdów w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym - usunięto 12 606 pojazdów, w 4 045 przypadkach doszło do odwołania lub odstąpienia od usunięcia. Od usunięcia odstępuje się, jeśli osoba kierująca pojazdem zjawi się, zanim zostanie on usunięty. Niezależnie od opłat związanych z „holowaniem”, kierujący pojazdem ponosi również skutki prawne naruszenia przepisów. Na kierowcę może zostać nałożony mandat i przyznane punkty karne – stosownie do popełnionego wykroczenia.